У Сенат США внесли двопартійний законопроєкт "Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі", - посол Маркарова
Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні наші друзі у Конгресі – сенатори Менендес (Д) та Ріш (Р) внесли двопартійний проєкт закону "Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі", - зазначила посол України.
За її словами, "цей акт спрямований на підтримку та розвиток енергетичної інфраструктури України, а також на зменшення енергетичної залежності країн ЄС від Росії, покращення диверсифікації джерел енергії тощо".
Маркарова зазначила, що це повністю відповідає стратегічним пріоритетам та планам реконструкції України.
"Енергетика - один із 5-ти ключових наших пріоритетів швидкого відновлення, які США вже зараз підтримує і сподіваємось буде ще більше підтримувати", - резюмувала посол.