Автомобіль врізався у ворота посольства РФ у Кишеневі
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В столиці Молдови Mercedes врізався у ворота російського посольства. Водій втік, але його спіймали.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NewsMaker.
Близько 6 ранку чоловік на авто Mercedes врізався у ворота посольства Росії та втік з місця аварії.
Поліцейські почали його розшукувати і знайшли авто на трасі, що веде до міста Страшени. Але коли вони наздогнали порушника й попросили зупинитися, той знову почав тікати і пошкодив ще два автомобілі. Зупинити його вдалося аж біля Страшен.
Під час ДТП ніхто не постраждав.
Зараз поліцейські з’ясовують всі обставини.