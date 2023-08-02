Автомобіль врізався у ворота посольства РФ у Кишеневі

В столиці Молдови Mercedes врізався у ворота російського посольства. Водій втік, але його спіймали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NewsMaker.

Близько 6 ранку чоловік на авто Mercedes врізався у ворота посольства Росії та втік з місця аварії.

Поліцейські почали його розшукувати і знайшли авто на трасі, що веде до міста Страшени. Але коли вони наздогнали порушника й попросили зупинитися, той знову почав тікати і пошкодив ще два автомобілі. Зупинити його вдалося аж біля Страшен.

Під час ДТП ніхто не постраждав.

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Зараз поліцейські з’ясовують всі обставини.