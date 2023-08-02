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РосЗМІ заявили про "модернізацію МіГ-31": У Повітряних силах вважають, що про вдосконалення не йдеться, але могли збільшити кількість одиниць

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РосЗМІ заявили про "модернізацію МіГ-31": У Повітряних силах вважають, що про вдосконалення не йдеться, але могли збільшити кількість одиниць
У Росії заявили про модернізацію винищувачів МіГ-31. У Повітряних силах України вважають, що росіяни могли збільшити кількість одиниць, проте про вдосконалення винищувачів не йдеться.

Про це у коментарі LIGA.net заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

У росЗМІ з'явилася інформація про те, що Нижньогородський авіаційний завод "Сокіл" передав Міноборони РФ партію винищувачів-перехоплювачів МіГ-31, які "пройшли ремонт та модернізацію".

Пропаганда заявила, що "оновлені винищувачі набувають ширших функцій і можливостей".

Ігнат пояснив, що навряд чи росіяни провели модернізацію літаків, проте вони могли збільшити кількість одиниць.

Він зазначив, що це може бути "неприємно", проте про якесь вдосконалення винищувачів, найімовірніше, не йдеться.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    "оновлені винищувачі набувають ширших функцій і можливостей"
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    Тепер "отрицательный взлет" стане набагато легше проводити?
  • Darnytsya Kyiv
    Шановні Західні партнери!
    Чим більше на озброєнні ЗСУ Patriot, Iris-T, Samp-T, Mamba, Nasams, MEADS - тим менше на @обаному кацапстані "модернізацій"
    Слава ЗСУ!
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Шо ми все за рашку переживаєм -- нам би виробництво своіх ракет наладити
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