Після ударів ракетами HIMARS по острову Джарилгач росіяни привезли 65 поранених у Скадовськ, - ЗМІ
Як пише Цензор.НЕТ, про це з посиланням на власні джерела повідомляє Центр журналістських розслідувань (ЦЖР).
Зазначається, що говорити про втрати серед окупаційних військ місцевим суворо заборонили. Тим, хто не виконає цей наказ, погрожують розправою. Росіяни погрожують терором навіть членам родин "порушників".
"У лікарні Скадовська окупанти приступили до ротації своїх лікарів, які приїхали сюди працювати вахтовим методом з російської Кабардино-Балкарії. Саме представники цієї республіки, фактично, керують окупаційною адміністрацією Скадовська – зокрема, Залім Кашіроков", - йдеться у повідомленні.
У ЦЖР додали, що у Скадовському та Херсонському районах триває ротація самих окупаційних військ РФ. Більш "досвідчених" відправили воювати до Запорізької області. На місцевих блокпостах зараз переважно стоять 18-20-річні російські військові, а до Олешок завезли велику кількість зеків, які переважно грабують цивільних.
Як зазначається, Скадовська центральна міська лікарня продовжує працювати настільки, наскільки це можливо. Після закриття загарбниками лікарень у Каховці, Новій Каховці й Олешках, саме до Скадовська змушені їздити по медичну допомогу хворі з цих міст і районів.