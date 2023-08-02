Від початку повномасштабної війни в Україні розшукали 15 610 дітей. ІНФОГРАФІКА

В Україні з початку повномасштабної війни загалом вважаються розшуканими 15 610 дітей.

Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними childrenofwar.gov.ua, станом на 02.08.2023 (в Україні вважаються. - Ред.) зниклими безвісти - 1 044 дитини, розшуканими - 15 610 дітей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 серпня в Україні через дії РФ постраждало загалом більше як 1589 дітей.

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