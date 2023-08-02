Суд заочно арештував екснардепа ОПЗЖ Рабіновича, - ДБР

Колишньому нардепу забороненої ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Так, Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР.

26 липня Рабіновичу було повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

"Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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