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Суд заочно арештував екснардепа ОПЗЖ Рабіновича, - ДБР

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Суд заочно арештував екснардепа ОПЗЖ Рабіновича, - ДБР
Колишньому нардепу забороненої ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Так, Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР.

26 липня Рабіновичу було повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

"Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Топ коментарі

  • Roman Romal
    "Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
    - Передайте им Изя, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!"

    ШАПІТО БЛД!! 😡😡
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Як ригів та зелених мародерів, зрадників арештовувати, то заочно, як партійців ЄС, які не тікають з країни, так очно.
    Злодійська, ручна контора єрмаківської ОПи.
  • Ярослав Кийко
    Ну не 24.02.2022 ж це було робити.
    Тоді ДБР палило документи та тікало з Києва.
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