Армія РФ завдала серйозних збитків порту Ізмаїл на Дунаї, - Reuters

Атака російських безпілотників вночі 2 серпня завдала "серйозних" збитків українському порту Ізмаїл в Одеській області.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Джерело видання зазначило, що Ізмаїл був основною метою атаки, описавши рівень збитків як "серйозний".

ОК "Південь" заявило, що суттєвих руйнувань зазнали отримали багатоповерхові адміністративні будинки.

Через фактичну блокаду чорноморських портів України Дунай вважався основною альтернативою для експорту українського зерна. Reuters повідомляє, що після атаки ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 4,9% - до 6,84 долара за бушель. Кукурудза подорожчала на 3,2%.

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Reuters пише, що річкові порти на Дунаї в рамках роботи зернового коридору експортували близько чверті українського зерна. Після виходу Росії з зернової ініціативи, порт Ізмаїл став основним портом через який відправляли зерно до Румунії для подальшого експорту.

Нагадаємо, зранку 2 липня російські військові атакували південь Одещини безпілотниками.