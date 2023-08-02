Окупанти погрожують депортувати з Луганської області всіх, хто не матиме російського паспорта

З 1 серпня перевізників окупанти не пускають до Рубіжного, а на Сватівщині людей лякають депортацією з жовтня.

Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 серпня в окупаційній адміністрації Рубіжного видають перепустки на відвідування міста, що діє 30 діб. Без них до населеного пункту без реєстрації не пропускають. Проблеми виникли, зокрема, і для перевізників. За відсутності дозволу їх зупиняють на блокпостах на в'їзді до міста. Пасажири змушені йти пішки. Для зворотної поїздки теж потрібно дістатися блокпоста", - йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що депортацією за відсутності паспорта Росії у так званій ЛНР загрожують з 1 липня 2024 року, спираючись на кремлівські закони.

Однак у низці населених пунктів, де незадоволені темпами примусової паспортизації, відповідні списки становитимуть починаючи з 1 жовтня та обіцяють організувати виселення на пів року раніше – а саме із січня. Такі дії влаштувала окупаційна адміністрація Мілуватки на Сватівщині.

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