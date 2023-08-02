Суддя Білінська, яка допомогла синові уникнути покарання, справді, так і не склала кваліфікаційного іспиту, - ВККС. ДОКУМЕНТ

Вища кваліфікаційна комісія судів України підтвердила інформацію про те, що скандальна львівська суддя Галина Білінська, яка допомагала синові уникнути відповідальності за п’яне кермування авто, працює вже понад чотири роки, так і не склавши кваліфікаційного іспиту.

Про це йдеться в поясненні ВККС, передає Цензор.НЕТ.

Другий етап оцінювання цієї судді має пройти найближчим часом. За його підсумками й буде ухвалено рішення щодо відповідності Білінської суддівській посаді.

"Рішенням Комісії від 01.02.2018 N° 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаним посадам, зокрема Білінській Галині Богданівні, яка займає посаду судді Шевченківського районного суду міста Львова. Під час іспиту суддя набрала 79,875 бала за складення тестування та 65,5 бала за виконання практичного завдання (один з найнижчих показників, - ред).

Рішенням Комісії від 07.06.2018 No 126/зп-18 Білінську Г.Б. допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання. …(07.11.2019) повноваження членів Комісії припинено. Новий склад Комісії призначено 01.06.2023. На сьогодні кваліфікаційне оцінювання на відповідність Білінської Г.Б. займаній посаді судді не завершено. Інформацію про результати кваліфікаційного оцінювання судді буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії невідкладно після ухвалення відповідного рішення", - наголосили у ВККС.

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Громадська рада доброчесності (ГРД) рекомендувала звільнити Білінську з посади судді ще у 2018 році. Однак, з того часу, вона працює вже понад 4 років, хоч в її діяльності були зафіксовані безліч порушень. У висновку ГРД, зокрема, сказано, що Білінська сприяла своєму синову уникнути відповідальності за кермування авто у нетверезому вигляді; своєчасно не задекларувала майно; допустила значні розбіжності у відомостях, поданих у майнових деклараціях; порушує правила етики у професійній діяльності; притягувалась до адміністративної відповідальності тощо.

Додамо, що Білінська у своїх деклараціях приховувала таке належне членам її родини майно: житловий будинок та земельна ділянка у м. Львові, земельна ділянка у Львівській області, автомобілі Toyota Prado, Nissan Almera, MERCEDES-BENZ 190-D та MERCEDES-BENZ E 220C.

Серед іншого Білінську звинувачують у втручанні в судовий розподіл справ та навіть у дискримінації інвалідів.

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