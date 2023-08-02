Відносини з Україною зараз "не є найкращими", - МЗС Польщі

У Польщі заявили, що відносини з Україною "останнім часом не є найкращими" через висловлювання представників української влади.

Про це в ефірі польської радіостанції сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, є багато питань, щодо яких між Польщею та Україною "немає згоди".

Представник польського МЗС також висловився про майбутню зустріч з представником посольства України.

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"Розмова буде дуже відвертою. Вона буде дуже конкретною, як і завжди. Ми передамо наші оцінки того, як сьогодні виглядає стан наших відносин, який, на жаль, у зв'язку із заявами деяких представників української влади останнім часом, не є найкращим. Ніхто цього не приховує", - сказав Яблонський.

Він вважає, що у представників України "виплеснулися певні емоції", однак, за його словами, Польща залишається "поблажливою", оскільки на Україну напали. За словами заступника глави МЗС Польщі, Україна "також не повинна нападати на своїх союзників".

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"Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це відповідає польським національним інтересам. Так було і так буде завжди", - додав заступник глави МЗС Польщі.

Нагадаємо, МЗС України викликало посла Польщі через заяви польського міністра Пшидача про нібито невдячність українців за допомогу Польщі. Після цього МЗС Польщі також викликало посла України.

Прем’єр Польщі Моравецький назвав виклик Україною польського посла до МЗС помилкою. Президент України Зеленський заявив, що емоціям варто охолонути. "Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами", - сказав він.