У Росії за добу намагалися підпалити 20 військкоматів. Один з них підпалили двічі, - росЗМІ

У Москві намагалися підпали два військкомати. Також спроби підпалу зафіксовані у Волгограді, Казані, Ішимбаї та підмосковному Подольську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, однією з паліїв військкомату в Москві виявилася 62-річна пенсіонерка. Давати свідчення вона відмовилася. Порушено кримінальну справу про хуліганство із застосуванням предметів, що використовуються як зброя. Їй загрожує до семи років в’язниці. Ще один московський військкомат намагався підпалити інший пенсіонер. У пакеті 69-річного чоловіка лежали п’ять пляшок із займистою рідиною. Від надання свідчень він так само відмовився. Триває перевірка.

У Волгограді затримали 82-річну пенсіонерку за спробу підпалу військкомату. Вилучено одну пляшку 0,5 із запальною сумішшю. Порушено кримінальну справу.

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У Казані 31-річна жінка кинула два коктейлі Молотова під службовий УАЗ, що стояв біля військкомату. 18-річна продавщиця дитячого магазину з Уфи намагалася підпалити військкомат в Ішимбаї. Дівчина вилила на ґанок займисту рідину, підпалила та втекла.

У Подольську (Московська область) протягом доби двічі підпалили один й той самий військкомат.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, зранку стало відомо, що у Санкт-Петербурзі дівчина намагалася підпалити військкомат.