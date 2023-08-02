РФ не може блокувати Чорне море, для цього окупантам не вистачає кораблів, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Щоб заблокувати якусь ділянку моря, потрібний відповідний корабельний склад, у великій кількості - щоб фізично завадити проходити через якусь ділянку моря. Зараз такого не відбувається. Тому назвати це проривом блокади, як на мене, це перебільшення. Вони (іноземні судна. - Ред.) проходили стандартними маршрутами, це ближче до наших берегів. Відповідно це зона, в яку російські кораблі не заходять. Це більш як 100 морських миль від узбережжя. Тому що вони (російські військові моряки. - Ред.) розуміють, що в такому випадку прослідують за російським кораблем. Тобто на дно", - пояснив він.
Плетенчук зазначив, що нинішні дії російських військових у Чорному морі – "це такий вербальний тероризм, вони погрожують, залякують, проводять опитування, не маючи для цього ніяких підстав".
"Вони самі себе оголосили жандармами Чорного моря. Забуваючи, що це море спільного користування", - підсумував він.