РФ не може блокувати Чорне море, для цього окупантам не вистачає кораблів, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук

Російські окупаційні війська не можуть блокувати Чорне море, оскільки не мають достатньої кількості кораблів.

Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Щоб заблокувати якусь ділянку моря, потрібний відповідний корабельний склад, у великій кількості - щоб фізично завадити проходити через якусь ділянку моря. Зараз такого не відбувається. Тому назвати це проривом блокади, як на мене, це перебільшення. Вони (іноземні судна. - Ред.) проходили стандартними маршрутами, це ближче до наших берегів. Відповідно це зона, в яку російські кораблі не заходять. Це більш як 100 морських миль від узбережжя. Тому що вони (російські військові моряки. - Ред.) розуміють, що в такому випадку прослідують за російським кораблем. Тобто на дно", - пояснив він.

Плетенчук зазначив, що нинішні дії російських військових у Чорному морі – "це такий вербальний тероризм, вони погрожують, залякують, проводять опитування, не маючи для цього ніяких підстав".

"Вони самі себе оголосили жандармами Чорного моря. Забуваючи, що це море спільного користування", - підсумував він.

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