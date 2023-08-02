Зменшилась потужність електростанцій через вихід одного з енергоблоків АЕС у плановий ремонт, - "Укренерго"

Можливості компенсувати зниження потужності АЕС іншими видами генерації наразі обмежена через масштабну ремонтну кампанію на більшості електростанцій країни.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Сьогодні, 2 серпня, пішов у плановий ремонт ще один атомний енергоблок. Через це зменшилось виробництво на атомних електростанціях, які забезпечують покриття більшої частини споживання. Тому необхідно суттєво економити електроенергію, особливо у вечірні години максимального споживання", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" зазначають, якщо споживання суттєво зростатиме, імпорт електроенергії зможе лише частково допомогти його покрити.

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Повідомляється, що 2 серпня здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини о 3:00, з 8:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 потужністю до 350 МВт, а також з Молдови з 9:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00 потужністю до 58 МВт.

Експорт електроенергії відсутній.

"Укренерго" закликає українців ощадливо споживати електроенергію, особливо у вечірні години: охолоджувати приміщення не нижче 23˚С; вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі; переносити використання побутової техніки на ранкові або нічні години доби.

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