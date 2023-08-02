Рішення постачати РФ дрони-камікадзе спровокувало суперечки серед лідерів Ірану, - глава МІ6 Мур

Через рішення постачати Росії дрони-камікадзе, які безсистемно руйнують міста України, на найвищому рівні режиму в Тегерані виникли внутрішні суперечки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав глава британської зовнішньої розвідки МІ6 Річард Мур.

"Рішення Ірану постачати Росії безпілотники-камікадзе, які безсистемно руйнують міста України, спровокувало внутрішні чвари на найвищому рівні режиму в Тегерані… Іран, імовірно, вирішив заробити гроші та отримати деякі військові ноу-хау в обмін на підтримку росіян", - зазначив він.

Мур також позитивно оцінив ситуацію на полі бою в Україні, зазначивши, що за останній місяць ЗСУ повернули більше території, ніж росіяни захопили за рік. Щодо уповільнення контрнаступу українських військових він зауважив, що це важка робота, до того ж, за його словами, російські сили мали можливість створити захист, який дуже важко подолати.

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"Українські командири, на відміну від своїх російських колег, хочуть зберегти життя своїх військових і тому рухаються з належною обережністю", - сказав глава МІ6.

Мур визнав, що західні країни не хочуть "принижувати" президента РФ Володимира Путіна, але впевнені, що він має вивести свої війська з України.

"Україна має визначати умови миру, а не ми. Наша робота полягає в тому, щоб спробувати поставити їх у найсильнішу можливу позицію для переговорів, з позиції сили, і це те, що ми хочемо зробити", - зазначив він.

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