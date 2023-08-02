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Україна не причетна до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ, - ВМС

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Україна не причетна до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ, - ВМС
Військово-морські сили ЗСУ не причетні до атаки на російські патрульні кораблі "Сергей Котов" і "Василь Быков", як раніше заявляли в міноборони РФ.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив речник ВМС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що безпілотних катерів, про атаку якими заявили в Міноборони Росії, немає на озброєнні українських військових моряків.

"Такі дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, щодо того інциденту, який нібито мав місце… Військово-морські сили не мають ніякого стосунку", – сказав Плетенчук.

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Нагадаємо, зранку 1 серпня міноборони РФ заявило, що патрульні кораблі були атаковані трьома морськими безекіпажними катерами ЗСУ за 340 км на південний захід від Севастополя.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 644016fc

  • FT FT
    А нахрена оправдываться перед врагом который на тебя напал? Ето даже противно слушать. Мы имеем полное право уничтожать все рашистские посудины под каким бы видом они не плавали, которые находятся в Черном и Азовском морях. Да и в других морях так же.
  • ChipFoose 664201e4
    а нав1ть якщо 1 причетна то що?
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