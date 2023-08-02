На зустрічі в Саудівській Аравії узгодять "філософію Формули миру" та обговорять порядок денний Саміту, - ОП

На зустрічі радників глав держав у Саудівській Аравії очікують погодити "філософію Формули миру" та визначити час, місце і порядок денний Саміту миру.

Про це у Facebook повідомив заступник глави ОП Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

"За кілька днів (5-6 серпня) у Джидді, Саудівська Аравія, відбудеться вже друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені (24.06) виходимо на новий рівень, більше ніж удвічі збільшуючи кількість учасників (з 15 до майже 40)", - зазначив він.

За словами Жовкви, зустріч на Близькому Сході повністю руйнує наратив Росії про підтримку України виключно країнами "колективного Заходу".

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"За результатами запланованих консультацій плануємо щонайменше:



- узгодити філософію 10 пунктів української Формули миру (більшість держав вже висловили свою позитивну оцінку та внести окремі конструктивні пропозиції, які сприятимуть виробленню єдиного підходу);

- опрацювати модальності проведення майбутнього Саміту Формули миру на рівні лідерів, зокрема час, місце і порядок денний", - пояснив заступник глави ОП.

Жовква додав, що "окремим бонусом стане те", що українська делегація зможе провести багатосторонні й двосторонні переговори з понад 30-ма делегаціями провідних країн Європи, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни в Україні. При цьому в них не братиме участі Росія. Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією. Дипломати, які беруть участь в обговоренні, повідомили, що переговори щодо України відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники із близько 40 країн. Зокрема будуть присутні представники ЄС та США.

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