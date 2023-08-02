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На зустрічі в Саудівській Аравії узгодять "філософію Формули миру" та обговорять порядок денний Саміту, - ОП

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На зустрічі в Саудівській Аравії узгодять "філософію Формули миру" та обговорять порядок денний Саміту, - ОП
На зустрічі радників глав держав у Саудівській Аравії очікують погодити "філософію Формули миру" та визначити час, місце і порядок денний Саміту миру.

Про це у Facebook повідомив заступник глави ОП Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

"За кілька днів (5-6 серпня) у Джидді, Саудівська Аравія, відбудеться вже друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені (24.06) виходимо на новий рівень, більше ніж удвічі збільшуючи кількість учасників (з 15 до майже 40)", - зазначив він.

За словами Жовкви, зустріч на Близькому Сході повністю руйнує наратив Росії про підтримку України виключно країнами "колективного Заходу".

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"За результатами запланованих консультацій плануємо щонайменше:

- узгодити філософію 10 пунктів української Формули миру (більшість держав вже висловили свою позитивну оцінку та внести окремі конструктивні пропозиції, які сприятимуть виробленню єдиного підходу);
- опрацювати модальності проведення майбутнього Саміту Формули миру на рівні лідерів, зокрема час, місце і порядок денний", - пояснив заступник глави ОП.

Жовква додав, що "окремим бонусом стане те", що українська делегація зможе провести багатосторонні й двосторонні переговори з понад 30-ма делегаціями провідних країн Європи, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни в Україні. При цьому в них не братиме участі Росія. Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією. Дипломати, які беруть участь в обговоренні, повідомили, що переговори щодо України відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники із близько 40 країн. Зокрема будуть присутні представники ЄС та США.

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Топ коментарі

  • NavigatorUR
    не треба блазня з себе корчити!! Заїкнулася б Зелена паскуда про здачу...то його б на шматки порвали б... Може ..ви ... шановненький не чули... коли Залужний прийняв командування ЗСУ? Уже біля обіду 24.02.22....))) А хто керував до нього? Чи Ви не знаєте..що Главком до 24.02.. керував виключно силами ООС..а загальне керівництво було за МО ....??? А розформування танкової бригади у Овручі... авіаційної бригади у Старокостянтинові... вивід бригади НГ з півночі Києва...та відправка її у зону ООС 20.02.22..для Вас ніякого значення не мають? Може вам буде цікаво... але літаки Іл-76 у Мелітополі злітали під ракетним обстрілом... втрачені два літака та загинули екіпажі... Чи може Зелене падло не знало про готуючийся наступ? Може Вам невідомо... що у повітрі знаходилися кілька десятків руснявих Іл-76 з десантом та технікою на борту...які прямували у Гостомель?.. І та рота не дала кацапам сходу захопити Гостомель... чого ні кацапи..НІ ЗЕЛЕНА паскуда не чекали!! А сіли б кацапські Іли у Гостомелі... і кулак деснтників чисельністью 7-8 тисяч з технікою за дві години був би у ОП.... де Зелений і зустрічав їх згідно Оманських домовленностей у білій сорочці...))) А може відповісте СОБІ !!! ??? чому Кривоноса притягують до крімінальної відповідальності за Жуляни? Може почнете трошки аналізувати... чи чекаєте незаперечні докази? Так вони будуть... коли почнуться вибори... Стільки доказів на Зеленого уйобка знайдеться... що мало не буде.
  • Serhiy Talatynnik
    Бо воно не втікло. А ще мене вкурвлює- його в всіх парламентах встрічали стоячи а баби трусікі знімали та кидали найвиличнівішому уйобку а ленка макрель крічала то мой он мой. Та він вже реально затрахав тут в Єворопі всіх дивлячись на барабани і рвочерізкі. І скажу адептам мальчіка в трусіках оплачували не йому а народу України та її захисникам ЗСУ за їхню силу та супротив, а Зе уйобок здав би вже Україну максимум через неділю після 24.02
  • NavigatorUR
    .. а що тоді завадило Зеленому здати Україну? не втік..бо чекав, маючи гарантії, які розвалила спочатку рота Національної Гвардіїї у Гостомелі, не давша з ходу захопити аеропорт і посадити туди кілька десятків Іл-76 з десантом... Потім генерал Кривонос... який заблокував другий аеропорт Жуляни... і вибив всі козирі у кацапсячих!! А потім Білоцерківська бригада підтягнулася.... А Вова..як казав Данілов... коли зайшов до нього у кабінет... ***...стояв у білій сорочці... та дивився у вікно...***... Чекав Вова руснявих десантників..з жалем визираючи у вікно.... А їх не було....)))) Провалився Оман... А потім кілька панічних делегацій на чолі з Арахамією і наступна спроба здати Україну... Чого ж так кацапи верещали на тій зустрічі...***... ми так не домовлялися...***. ? І де..в якій країні долю держави у переговорах вірішує якийсь голова парламентської фракціїї у Раді... разом з відставним діячем МЗС... та невідомими нікому особами? Що на переговорах робив Міністр Оборони резніков? Ні міністра закордонних справ... ні керівників держави ... Якайсь шайка невігласів з тупим керівником у бейсбольці вирішує долю 40 млн. країни!!! Здавали... Намагалися здати... НЕ ВИЙШЛО!!! Коли зеленого потягнуть у в*язницю... стільки видадуть компромату на його.. та його зграю.. волосся дибки стане!
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