Україна може стати членом НАТО навіть з окупованими територіями, - експосол США в Альянсі Даалдер

Експосол США в НАТО Іво Даалдер (Ivo Daalder), який нині очолює Чиказьку раду з глобальних справ, переконаний, що Україна може стати членом альянсу навіть із тимчасово окупованими територіями.

Про це він сказав Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ви пов'язуєте членство із закінченням війни, що багато хто хотів би зробити, і, відверто кажучи, президент Зеленський це сказав, ви даєте Росії стимул до продовження війни. Але тепер є глибше розуміння того, що реальність членства в НАТО може змінити характер конфлікту, перетворивши його з військового на політичний", - сказав Даалдер.

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За його словами, президент США Байден сподівається, що контрнаступ буде стратегічно успішним. В цей момент, на думку Даалдера, є перспектива швидшого переходу до вступу України до НАТО чи принаймні запрошення.

Даалдер використовує замість словосполучення "заморожений конфлікт" фразу "конфлікт, який не вирішується військовим шляхом".

"Насправді дуже малоймовірно, що ви зможете досягти повного звільнення всієї території України до кордонів 1991 року військовим шляхом без прямого військового втручання країн, які не хочуть цього робити, тобто всього НАТО", - вважає він.

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При цьому, на думку Даалдера, Україна може визволити під час контрнаступу Запорізьку АЕС та вийти до Азовського моря, а також обмежити постачання з Росії до окупованого Криму лише Керченським мостом.

"Україна має вибір. Вона може продовжувати воювати і сподіватися, що зможе звільнити всю територію, утримуючи решту країни у воєнному стані, не в змозі забезпечити свій народ, або, якщо вдасться переконати росіян, що дуже важливо, локалізувати конфлікт, і тоді більша частина найбільш продуктивної України може бути реконструйована та підготовлена до інтеграції із Заходом і у військовому плані, і в плані безпеки, а також у політичному та економічному плані", - сказав Даалдер.

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Даалдер - фахівець із питань європейської безпеки. Він був співробітником Ради національної безпеки США за адміністрації президента Білла Клінтона й одним із радників із зовнішньої політики президента Барака Обами під час його президентської кампанії 2008 року.