Байден звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню через додатковий бюджет для України, - FT

Білий дім звернеться до Конгресу з проханням профінансувати зброю для Тайваню в рамках додаткового бюджетного запиту для України, прагнучи прискорити постачання зброї острову на тлі зростання військової загрози з боку Китаю.

Про це виданню Financial Times розповіли джерела, знайомі із цими планами, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними джерел, американське Адміністративно-бюджетне управління включить фінансування для Тайваню до додаткового запиту в рамках зусиль із прискорення постачання зброї.

За словами співрозмовників видання, це допоможе прискорити поставки зброї Тайваню на тлі військової активності Китаю.

Якщо Конгрес схвалить цей план, Тайвань вперше отримає зброю через систему, що фінансується американськими платниками податків, відому як "іноземне військове фінансування". Очікується, що Білий дім подасть запит цього місяця.

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Рішення включити фінансування для Тайваню в додатковий бюджет і використати "президентські повноваження на скорочення озброєнь" (PDA) для постачання зброї підкреслює зростання необхідності допомогти Тайбею.

Критики нинішньої стратегії США щодо Тайваню закликають Вашингтон швидше постачати зброю, оскільки Китай посилює військову активність навколо острова.

Минулого тижня президент США Джо Байден розпорядився виділити до $345 млн військової допомоги Тайваню для стримування Китаю.

Видання пише, що голосування щодо додаткового бюджету, який буде зосереджений переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першим випробуванням на підтримку Києва в нинішньому скликанні Конгресу.

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Нещодавно група ультраправих республіканців у Палаті представників намагалася використати щорічний оборонний законопроєкт для обмеження підтримки України з боку США.

"Додавання додаткового фінансування для Тайваню поставить деяких республіканців у Палаті представників у більш скрутне становище, оскільки багато з тих, хто виступає проти фінансування України, залишаються прихильниками підтримки Тайваню", - сказав Зак Купер, експерт з питань безпеки в Азії з аналітичного центру American Enterprise Institute.

Водночас включення до бюджету для України Тайваню, який має сильну двопартійну підтримку в Конгресі, може допомогти адміністрації та проукраїнським республіканцям здобути прихильність тих конгресменів, які в іншому випадку були б проти.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що Пекін "рішуче виступає проти військових зв'язків США з Тайванем і надання зброї Тайваню". Китай закликав Вашингтон "припинити створювати ризики для миру і стабільності в Тайванській протоці".

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