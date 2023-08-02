Росіяни звозять на окуповані території студентів з РФ для пропагандистських заходів, - Центр нацспротиву

Окупанти створили на захоплених територіях "студентські трудові загони", які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, ці загони "працюють" у зруйнованих самими окупантами містах – у Лисичанську, Маріуполі, Сєверодонецьку.

"Гастролери з рф проводять у захоплених містах семінари та "молодіжні форуми" за підтримки "росмолоді" ("Росмолодежь") – окупаційної структури, яка займається децентралізацією "молодіжних рухів", більшість з яких мімікрують під волонтерські", - зазначили в ЦНС.

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Також у Центрі нагадали, що, за інформацією підпілля, на окупованих територіях Криму російське військово-політичне керівництво впроваджує заходи для посилення системного інформаційно-пропагандистського впливу на молодь.

Зокрема, окупанти провели "форум молодих спеціалістів "Путь Победы. Zеркало"" за участю понад 120 учнів з підконтрольних окупантам вишів окупованого півострову, а також представників російських окупаційних військ зі складу ЗС РФ, МВС, МНС, прокуратури.

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