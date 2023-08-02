Росіяни звозять на окуповані території студентів з РФ для пропагандистських заходів, - Центр нацспротиву
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.
Як зазначається, ці загони "працюють" у зруйнованих самими окупантами містах – у Лисичанську, Маріуполі, Сєверодонецьку.
"Гастролери з рф проводять у захоплених містах семінари та "молодіжні форуми" за підтримки "росмолоді" ("Росмолодежь") – окупаційної структури, яка займається децентралізацією "молодіжних рухів", більшість з яких мімікрують під волонтерські", - зазначили в ЦНС.
Також у Центрі нагадали, що, за інформацією підпілля, на окупованих територіях Криму російське військово-політичне керівництво впроваджує заходи для посилення системного інформаційно-пропагандистського впливу на молодь.
Зокрема, окупанти провели "форум молодих спеціалістів "Путь Победы. Zеркало"" за участю понад 120 учнів з підконтрольних окупантам вишів окупованого півострову, а також представників російських окупаційних військ зі складу ЗС РФ, МВС, МНС, прокуратури.