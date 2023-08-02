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Упродовж минулої доби підрозділи ВМС знищили 13 окупантів, 28 квадрокоптерів та 5 сховищ з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

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Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Військово-Морських Сил ЗС України.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 13 окупантів, 5 сховищ з боєприпасами, 1 міномет калібру 120 мм, 1 самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан", 2 бойові броньовані машини, 1 одиницю автомобільної техніки та 28 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Упродовж минулої доби підрозділи ВМС знищили 13 окупантів, 28 квадрокоптерів та 5 сховищ з боєприпасами 01

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