Упродовж минулої доби підрозділи ВМС знищили 13 окупантів, 28 квадрокоптерів та 5 сховищ з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.