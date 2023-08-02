На Таврійському напрямку ворог втратив 18 одиниць військової техніки та вогнеметну систему "Солнцепек", - Тарнавський

Сили оборони продовжують нищити живу силу та техніку ворога на Таврійському напрямку.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"За добу ворог втратив 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 6 одиниць артилерійських систем та мінометів, 1 одиниця ВВС-1А "Солнцепек", 1 БпЛА, 7 одиниць автомобільної", - йдеться в повідомленні.

Також було знищено 10 складів боєприпасів та 1 склад ПММ противника.

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