Прокуратура Туреччини розкрила аферу з постачанням військового обладнання для України на 5 млн доларів

Генеральна прокуратура Анкари в Туреччині завершила розслідування афери за участю турецьких бізнесменів, які ошукали Україну на 5,1 млн доларів під час угоди з постачання військового обладнання.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Turkish Minute.

Так, прокуратура висунула обвинувачення шістьом особам за звинуваченням у "систематичному шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб" і у "підробці офіційних документів".

Чотирьом підозрюваним загрожує понад 26 років ув'язнення, а двом іншим - до 31 з половиною років.

Про аферу стало відомо після того, як 7 квітня 2022 року представник України з питань закупівель озброєнь у Туреччині звернувся зі скаргою до поліції та прокуратури Анкари. Директор департаменту зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України Володимир Краковецький заявив, що аферу організували кілька турецьких громадян.

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У своїй скарзі представник України зазначає, що кілька турецьких бізнесменів, Озвардар його соратник Корай Алтинель, обіцяли постачати в Україну бронежилети, захисні шоломи та зброю.

Спочатку українська сторона була переконана, що група в Грузії була готова пожертвувати Україні 70 мільйонів доларів для покриття витрат на військові поставки. Однак згодом один із фігурантів афери заявив, що Україна повинна заплатити за поставку зброї та військових товарів.

Краковецький перерахував турецькому бізнесмену Алтинелю $5,1 млн в рамках угоди. Однак жодних поставок не було здійснено, а спроби зв'язатися з ним виявилися безуспішними, що викликало підозри в шахрайстві.

Фігурантів афери затримали на нетривалий час, проте згодом відпустили.

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