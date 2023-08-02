Новини • Агресія Росії проти України

Минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули троє мирних українців, ще 16 людей дістали поранення. ІНФОГРАФІКА

4561
Минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули троє мирних українців, ще 16 людей дістали поранення. ІНФОГРАФІКА
Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України.

Про це повідомили у Ситуаційному  центрі Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"Із різних видів озброєння - гранатомети, міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактична авіація - були атаковані 130 населених пунктів та 70 об’єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні

Попередньо 3 цивільні особи загинули та 16 зазнали поранень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У липні в Україні вдалося підтвердити загибель 143 цивільних людей, зокрема чотирьох дітей, - ООН

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини