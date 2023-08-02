Минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули троє мирних українців, ще 16 людей дістали поранення. ІНФОГРАФІКА

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"Із різних видів озброєння - гранатомети, міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактична авіація - були атаковані 130 населених пунктів та 70 об’єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні

Попередньо 3 цивільні особи загинули та 16 зазнали поранень.

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