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"Вагнерівці" зводять укріплення на білоруському полігоні, - ЗМІ. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

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Найманці ПВК "Вагнер" активно будують укріплення на полігоні "Репіще" поблизу Осиповичів Могильовської області Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Білоруська служба видання проаналізувала супутниковий знімок цього полігону від 31 липня 2023 року.

Вагнерівці зводять укріплення на білоруському полігоні, - ЗМІ 01

Зазначається, що об'єкт розташовано за 15 кілометрів від табору російських найманців у селі Цель. На фото видно будівництво численних укріплень, можливо, землянок. Біля них можна побачити об’єкти, схожі на легкові автомобілі та світло-сірі мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), працюють бульдозери.

Читайте: "Вагнерівці" в Білорусі наразі не становлять реальної небезпеки, - ГУР МО

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Топ коментарі

  • Valentyna Sayun 84f5db84
    Туристи чи таки досить балаканини,що це безпечно і загрози не має.
  • Грицько Добрий
    Дайош ВНР у бульбондії!
  • Микола Микол
    Ото нехай лопатою і працють.. як кожному касапу і "положено"..
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