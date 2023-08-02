"Вагнерівці" зводять укріплення на білоруському полігоні, - ЗМІ. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Найманці ПВК "Вагнер" активно будують укріплення на полігоні "Репіще" поблизу Осиповичів Могильовської області Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Білоруська служба видання проаналізувала супутниковий знімок цього полігону від 31 липня 2023 року.

Зазначається, що об'єкт розташовано за 15 кілометрів від табору російських найманців у селі Цель. На фото видно будівництво численних укріплень, можливо, землянок. Біля них можна побачити об’єкти, схожі на легкові автомобілі та світло-сірі мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), працюють бульдозери.

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