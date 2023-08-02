Повідомлено про підозру екскомандиру частини, який відрядив депутатів-військовослужбовців на службу до КМВА, - Офіс Генпрокурора

Колишнього командира частини, який відрядив підлеглих до КМВА, підозрюють у перевищенні службових повноважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, підозрюваний прийняв рішення, яке могло бути ухвалене лише Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він видав наказ про відрядження чотирьох підлеглих йому військовослужбовців до Київської міської військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Його підозрюють у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наразі підозрюваному вручено клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що раніше повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один - помічником депутата Київради.

"Вони впродовж року не з’являлись на військову службу, отримуючи грошове забезпечення із військової частини. Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України)", - зазначили там.

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