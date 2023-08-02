Новини

Повідомлено про підозру екскомандиру частини, який відрядив депутатів-військовослужбовців на службу до КМВА, - Офіс Генпрокурора

7 78657
Повідомлено про підозру екскомандиру частини, який відрядив депутатів-військовослужбовців на службу до КМВА, - Офіс Генпрокурора
Колишнього командира частини, який відрядив підлеглих до КМВА, підозрюють у перевищенні службових повноважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, підозрюваний прийняв рішення, яке могло бути ухвалене лише Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він видав наказ про відрядження чотирьох підлеглих йому військовослужбовців до Київської міської військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Його підозрюють у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наразі підозрюваному вручено клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що раніше повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один - помічником депутата Київради.

"Вони впродовж року не з’являлись на військову службу, отримуючи грошове забезпечення із військової частини. Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України)", - зазначили там.

Також читайте: Ухилянти переслідують добровольців, – заява фракції "ЄС" у Київраді

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • natala1802 84eea2ad
    Зате офісна секретутка єрмак зовсім нічого не перевищує, правда ж, Офіс Генпрокурора?
  • акаб акабіч
    хєрмататарівці з дебеер - субстрат кацапів, зрадників, корупціонерів та пристосуванців
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Хто і на яких підставах відпустив із ЗСУ ніби як військову, яку зелені разом із хвойдами Бєні із "За майбах!" та опзж із порушенням усіх можливих процедур посадили в крісло секретаря Полтавської міськради, замість Андрія Карпова ( Полтави ) ?

    Юлія Луценко, який мав онко хворобу і операцію на руці, хейтили в тисячу горлянок прикормлені ОПою та просто ідіоти.
    Як ця здорова особа змогла покинути лави ЗСУ? Чи вона ряжена для чергового зебільного шоу?

Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини