Ердоган провів телефонні переговори з Путіним. Російський диктатор приїде у Туреччину

Турецький президент Раджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з Володимиром Путіним. Вони домовилися про візит російського диктатора до Анкари. Дата візиту невідома.

Про це повідомляє турецьке агенство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

У Кремлі підтвердили переговори президентів, але поки не повідомили про подробиці та не підтверджували візит Путіна до Туреччини.

Також, турецька сторона повідомила, що під час переговорів були обговорені питання постачання зерна та можливе відновлення зернової угоди.

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