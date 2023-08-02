Путін підживлює держперевороти в Африці, - Боррель

Російський диктатор Володимир Путін підживлює державні перевороти в країнах Африки своєю брехливою пропагандою.

Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він заперечив звинувачення у втручанні ЄС у переворот в Нігері.

"Єдине втручання, про яке ми можемо говорити сьогодні – це військове повалення обраного президента і втручання імперіалістичної Росії, яка хоче використовувати африканські режими як пішаків у своїй глобальній шаховій грі", - пояснив Боррель.

За його словами, "Путін підживлює ці державні перевороти своєю брехливою пропагандою і наживається на встановленні військових режимів за допомогою приватних воєнізованих формувань, які грабують багатства регіону".

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"Шлях військової диктатури та міжнародної ізоляції може бути лише глухим кутом для країн регіону, як з точки зору їхньої безпеки, так і з точки зору їхнього нагального економічного та соціального розвитку", – наголосив європейський дипломат.

Боррель вказав на те, що "грандіозні економічні обіцянки Росії ніколи не були виконані, а факти говорять самі за себе, коли мова йде про безпеку: в Малі з приходом групи Вагнера кількість терористичних атак і звірств проти населення зросла в рази".

"Настав час зупинити цей небезпечний дрейф для народів Сахелю і сусідніх країн", - підсумував Боррель.

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