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РФ готова повернутися до "зернової угоди", але Захід має виконати всі зобов’язання, - Путін

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РФ готова повернутися до "зернової угоди", але Захід має виконати всі зобов’язання, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але хоче, щоб Захід виконав всі вимоги РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це повідомили у Кремлі.

"Путін у переговорах з Ердоганом виклав позицію Росії щодо зернової угоди, підтвердив готовність повернутися до неї, як тільки Захід виконає всі зобов'язання перед Росією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після того, як Росія вийшла із "зернової угоди" 17 липня, Україна запропонувала продовжити її вже без участі Росії.

Також читайте: ПАР намагається переконати РФ повернутися до "зернової угоди", - Bloomberg

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Топ коментарі

  • акаб акабіч
    сиди тихо, обісцяне. ти вже за бортом
  • Asey
    Ага щассс,расбомбили всю украинскую портовую инфраструктуру и возобновляют зерносделку,грузить зерно Украина будет мешками.Нет дорогие ,надо обьявлять россию страной-террористом и топить все их суда в Ч Море.Умерла так умерла.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Дуже смішно чути про "зобов'язання" тих хто НІЧИМ МОСКОВІЇ (т.з. "роССії") НІЧИМ НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ!!!
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