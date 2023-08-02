РФ готова повернутися до "зернової угоди", але Захід має виконати всі зобов’язання, - Путін
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Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але хоче, щоб Захід виконав всі вимоги РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це повідомили у Кремлі.
"Путін у переговорах з Ердоганом виклав позицію Росії щодо зернової угоди, підтвердив готовність повернутися до неї, як тільки Захід виконає всі зобов'язання перед Росією", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, після того, як Росія вийшла із "зернової угоди" 17 липня, Україна запропонувала продовжити її вже без участі Росії.