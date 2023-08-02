РФ готова повернутися до "зернової угоди", але Захід має виконати всі зобов’язання, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але хоче, щоб Захід виконав всі вимоги РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це повідомили у Кремлі.

"Путін у переговорах з Ердоганом виклав позицію Росії щодо зернової угоди, підтвердив готовність повернутися до неї, як тільки Захід виконає всі зобов'язання перед Росією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після того, як Росія вийшла із "зернової угоди" 17 липня, Україна запропонувала продовжити її вже без участі Росії.

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