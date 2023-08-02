Глава МЗС Молдови Попеску про скорочення штату посольства Росії: "Це відповідь на нешанобливу політику Москви"
Про це Попеску сказав в етері одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deschide.
Глава МЗС Молдови зауважив, що рішення про звільнення російських дипломатів та інших співробітників посольства РФ є суверенним, ухваленим всередині Молдови.
"Росія до цього рішення вела нешанобливу політику стосовно громадян нашої країни. Значною мірою це рішення є відповіддю на таку політику", - зазначив Попеску.
Він нагадав, що Кремль підтримує сепаратизм у Придністров’ї та незаконно утримує там свої війська, застосовує ембарго проти Молдови, а також призупинив угоду про вільну торгівлю в рамках СНД.
"Існує довга історія ворожої політики, і ця ворожа і зневажлива політика посилилася останнім часом. За останній рік або близько того ми мали кілька неприємних епізодів, коли до нас ставилися вороже і з неповагою", - додав міністр.
За його словами, протягом останнього часу російські ракети перетинали молдовський повітряний простір. Крім того, РФ восени скоротила поставки газу, а також намагалась дестабілізувати ситуацію в Молдові через втручання у вибори.
"Після цих ворожих дій Росії було виявлено, що частина російської дипломатичної присутності на території Молдови займалася не дипломатичними відносинами з Молдовою, а іншими завданнями, такими як шпигунство, спроби дестабілізації, втручання у внутрішні справи", - резюмував Попеску.