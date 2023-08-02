Цілодобові російські удари по містах України вчергове дають зрозуміти, що Росія не прагне миру, - посол США Брінк

Удари Росії по Кривому Рогу, Харкову, Києву, Херсону вчергове дають зрозуміти, що Росія не прагне миру, не думає про безпеку цивільного населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сьогодні написала у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк після чергових ударів РФ по містах України.

"Будинки. Порти. Зерносховища. Історичні будівлі. Чоловіки. Жінки. Діти. Цілодобові посилені російські удари по Кривому Рогу, Харкову, Києву, Херсону в черговий раз дають зрозуміти, що Росія не прагне миру, не думає про безпеку цивільного населення та не зважає на людей у всьому світі, які покладаються на їжу з України", - написала Брінк.

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