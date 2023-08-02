Новини • Агресія Росії проти України

Цілодобові російські удари по містах України вчергове дають зрозуміти, що Росія не прагне миру, - посол США Брінк

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Цілодобові російські удари по містах України вчергове дають зрозуміти, що Росія не прагне миру, - посол США Брінк
Удари Росії по Кривому Рогу, Харкову, Києву, Херсону вчергове дають зрозуміти, що Росія не прагне миру, не думає про безпеку цивільного населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сьогодні написала у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк після чергових ударів РФ по містах України.

"Будинки. Порти. Зерносховища. Історичні будівлі. Чоловіки. Жінки. Діти. Цілодобові посилені російські удари по Кривому Рогу, Харкову, Києву, Херсону в черговий раз дають зрозуміти, що Росія не прагне миру, не думає про безпеку цивільного населення та не зважає на людей у всьому світі, які покладаються на їжу з України", - написала Брінк.

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Топ коментарі

  • San Sanych 7e46af89
    Ну це ж не привід американским та світовим корпораціям перестати працювати на російському ринку, забезпечувати їх населення Західними товарами, щоб ті й далі жили звичайним життям підтримуючи війну по телевізору, це ж не привід не купляти на млрд $$$ на росії титан, газ, нафту, алмази та ін. це ж не привід давати Україні більш дієву зброю та навіть сране ППО.
    Сукі. В цій війні так званий демократичний світ показує свою повну аморальність, беззубість, та боягузство перед злочинними автократіями. Ще й деякі нахабно кажуть що вони втомилися.
  • Светлана Круп
    Захід згнив. А можливо, таким завжди і був. Гидко дивитися на це лицемірство - зброї дамо лише настільки, щоб ви продовжували війну, але перемоги вам - зась.
  • эманюэль
    Ага, і тому ви затягуєте з наданням нам далекобійних ракет і літаків.
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