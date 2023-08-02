Львів’янин викрав Lexus, щоб віддати ЗСУ. Отримав умовний термін

Мешканець Львова викрав припаркований на вулиці позашляховик Lexus. У суді він розповів, що збирався віддати авто Збройним силам, але покинув, коли з’ясувалося, що воно потребує ремонту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

Сихівський районний суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 5 років за ґратами. Але його звільнили від ув’язнення, встановивши іспитовий термін на три роки.

У вироку суду вказано, що автомобіль Lexus GX 460 викрали 6 лютого близько 23:30.

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На засіданні суду обвинувачений - 53-річний львів’янин - визнав провину. Він сказав, що почув від водія власника авто, що у машини перебиті номери, тому вирішив викрасти позашляховик та віддати друзям із ЗСУ.

"Вчинивши злочин, побачив, що авто має багато несправностей і, щоб відправити на ЗСУ, його необхідно відремонтувати і вкласти багато коштів, автомобіль бензиновий, що є проблемою заправки на фронті. Автомобіль залишив на станції Личаків, звідки по його проханню товариш перегнав за межі міста і залишив на стоянці. Через місяць до нього прийшли працівники поліції з обвинуваченням про вчинення ним злочину", - цитують свідчення обвинуваченого у вироку суду.

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Власник авто на судове засідання не прийшов.