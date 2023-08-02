В окупованому Маріуполі отруїли російських офіцерів, - Андрющенко
14 77568
Українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів в окупованому Маріуполі.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко із посиланням на групу Маріупольського Спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час святкування "Дня ВМФ" на одному з військових об’єктів було масово отруєно офіцерський склад. У важкому стані в шпиталь поступило 17 російських військових,з них вчора вже померло двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Андрющенка, російські окупанти підозрюють застосування ціаніду та пестицидів в їжі.