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В окупованому Маріуполі отруїли російських офіцерів, - Андрющенко

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В окупованому Маріуполі отруїли російських офіцерів, - Андрющенко
Українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів в окупованому Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко із посиланням на групу Маріупольського Спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час святкування "Дня ВМФ" на одному з військових об’єктів було масово отруєно офіцерський склад. У важкому стані в шпиталь поступило 17 російських військових,з них вчора вже померло двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Андрющенка, російські окупанти підозрюють застосування ціаніду та пестицидів в їжі.

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    страшна розробка українськіх біолабораторій. хижий птах "пєрєпіл".
  • Володимир 99c4a776
    О,це вже гарна новина...
  • эманюэль
    Нехай тварі кацапські і дихати нашим повітрям бояться.
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