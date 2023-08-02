У Бєлгородській області бійцям тероборони роздали зброю, - росЗМІ

Місцева влада Бєлгородської області Росії у складі цієї тероборони створила 8 батальйонів. У Кремлі заявляють, що "механізми контролю за зброєю передбачені".

Про це пише "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на полігоні кожному вручили стрілецьку зброю, цифрові радіостанції, квадрокоптери, антидронові рушниці та ключі від автомобілів УАЗ.

Також місцевих військові вчили збивати дрони-камікадзе. Надалі за допомогою військових на полігонах проводитимуть навчальні стрільби.

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков запевнив, що видана зброя буде контролюватися. "Зброя ніколи не буває безконтрольною, всі механізми контролю, звісно ж, мають бути, мають бути дуже ретельно реалізовані й передбачені. Власне, немає сумніву, що так воно і є", - зазначив Пєсков.

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