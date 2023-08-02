Публічно виправдовує збройну агресію РФ: повідомлено про підозру російському "воєнкору" Руденку, який входить до пулу пропагандистів Путіна, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на пропагандиста підсанкційних телеканалів "Росія-1" та "Росія-24", Андрія Руденка, який публічно виправдовує збройну агресію РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, фігурант входить до так званого пулу журналістів Путіна і регулярно вихваляє загарбницьку політику Кремля.



Від початку повномасштабного вторгнення Росії Руденко виконує завдання Москви як "воєнкор" центральних телеканалів РФ у тимчасово окупованих районах Донецької області. Там він готує сюжети і робить "прямі включення", в яких намагається дискредитувати українських захисників, а також подає викривлену інформацію про ситуацію на східному фронті.



Крім того, на власному телеграм-каналі із загальною аудиторією понад 300 тис. користувачів пропагандист закликав до якнайшвидшого "приєднання" тимчасово окупованої частини України до складу РФ.



За даними слідства, Руденко ще у 2014 році, проживаючи у Донецьку, одним із перших підтримав окупацію міста. Тоді він активно висловлював власні прокремлівські погляди під час вуличних акцій та перед камерами росЗМІ.

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Згодом його включили до штату "спеціальних кореспондентів" кремлівського медіахолдингу "ВДТРК", де він займався підготовкою замовних і постановочних сюжетів із тимчасово захопленого Донбасу.



Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта на користь країни-агресора.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Руденку про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

▪ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).



Оскільки зловмисник перебуває в Росії і на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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