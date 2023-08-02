Міноборони судитиметься із Держаудитслужбою через рішення стосовно постачальників, - Ярова

Проблему з рішенням Держаудитслужби (ДАСУ) про визнання всього прибутку всіх постачальників Міноборони "збитками держави" не розв’язано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова на своїй сторінці в фейсбуці.

Вона зазначила, що уряд планував розв'язати юридичну колізію, яка виникла через відсутність терміну "прибуток" в підзаконних урядових актах, ухваливши нову постанову 736. Однак після публікації цього документа, стало очевидно, що нівелювати штучно створену ДАСУ проблему не вдалось. Це публічно визнав міністр оборони Олексій Резніков і повідомив, що його відомство оскаржуватиме рішення державного аудиту в судовому порядку.

"Кабмін дійсно вважає, що Міноборони під час війни більше немає чим зайнятись, крім як судитись із Кабміном?", - написала Ярова.

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Вона наголосила, що через це у забезпеченні армії на окремих напрямках виник колапс, а від своєчасного забезпечення ЗСУ напряму залежить обороноздатність держави.