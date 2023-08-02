Росія розпочала військово-морські навчання у Балтійському морі

У акваторії Балтійського моря 2 серпня стартували військово-морські навчання РФ "Океанський щит - 2023". Для цього залучено понад 30 бойових кораблів і катерів та 20 літальних апаратів морської авіації.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє міноборони РФ.

"З 2 серпня в акваторії Балтійського моря під керівництвом головнокомандувача Військово-Морського Флоту адмірала Миколи Євменова проводиться військово-морське навчання "Океанський щит-2023", - йдеться у повідомленні.

За даними міноборони, до навчання залучається понад 30 бойових кораблів і катерів, 20 суден забезпечення, 30 літальних апаратів морської авіації та повітряно-космічних сил Росії, близько 6 тис. військовослужбовців.

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Зазначається, що під час навчання "в оперативно важливому районі" буде перевірена "злагодженість роботи штабів різного рівня з управління силами (військами)", відпрацьовані заходи щодо захисту морських комунікацій, перевезення військ та військових вантажів, а також щодо оборони морського узбережжя. Усього планується виконати понад 200 бойових вправ, у тому числі із практичним застосуванням зброї.

"Після закінчення навчання кораблі здійснять міжфлотські переходи до пунктів постійного базування, а авіація повернеться на свої аеродроми", - додали в міноборони РФ.