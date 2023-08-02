Росія розпочала військово-морські навчання у Балтійському морі
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє міноборони РФ.
"З 2 серпня в акваторії Балтійського моря під керівництвом головнокомандувача Військово-Морського Флоту адмірала Миколи Євменова проводиться військово-морське навчання "Океанський щит-2023", - йдеться у повідомленні.
За даними міноборони, до навчання залучається понад 30 бойових кораблів і катерів, 20 суден забезпечення, 30 літальних апаратів морської авіації та повітряно-космічних сил Росії, близько 6 тис. військовослужбовців.
Зазначається, що під час навчання "в оперативно важливому районі" буде перевірена "злагодженість роботи штабів різного рівня з управління силами (військами)", відпрацьовані заходи щодо захисту морських комунікацій, перевезення військ та військових вантажів, а також щодо оборони морського узбережжя. Усього планується виконати понад 200 бойових вправ, у тому числі із практичним застосуванням зброї.
"Після закінчення навчання кораблі здійснять міжфлотські переходи до пунктів постійного базування, а авіація повернеться на свої аеродроми", - додали в міноборони РФ.