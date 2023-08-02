Окупанти, які коїли особливо тяжкі воєнні злочини, на обмін не йдуть, - Офіс Генпрокурора

Російські загарбники, яких обвинувачують в особливо тяжких злочинах проти цивільних, на обмін не йдуть.

Про це заявив керівник департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов

Відповідаючи на запитання про те, чи йдуть засуджені військові РФ на обмін, він сказав: "Так. Треба брати до уваги процедури, пов’язані з обміном. Це дуже складна тема, але немає жодних обмежень щодо того, щоб людина, яка має вирок, підлягала обміну".

"Звичайно, тут повинен бути певний баланс. З одного боку, Україна має зобов’язання перед потерпілими, жертвами, - люди чекають на справедливість і покарання винного. З іншого боку ми маємо зобов’язання перед нашими громадянами, які тримаються у ворога. Тому тут складні рішення", - пояснив Бєлоусов.

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Водночас він додав: "Є в нас така позиція: якщо особа вчиняла особливо тяжкі злочини, то вона відбуває покарання в Україні й не підлягає обміну. Це такі наші умовні "червоні лінії". Бо якщо ми всіх будемо обмінювати, то що тоді буде зупиняти їх від вчинення воєнних злочинів?".

За його словами, участь в процесі обміну брали одиниці засуджених окупантів.

Також керівник департаменту пояснив, що коли йдеться про воєнні злочини, як правило, це стосується громадян РФ, громадяни України з окремих районів Луганської та Донецької областей також потрапляють у полон, їхні дії кваліфікуються за статтею "державна зрада".

"Тобто, росіянин, який не вчинив воєнного злочину, взагалі не має кримінального переслідування. Українець з "ЛНР" чи "ДНР", який не вчинив воєнного злочину, отримує "держзраду". І також можуть бути вироки й обмін. ... Якщо мова про вбивства, сексуальне насильство, катування, то за цими вироками відбуватимуть покарання в України", - додав він.

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