В Україні скоротилася різниця між зарплатами чоловіків та жінок, - Мінекономіки

За останні 7 років в Україні скоротилася різниця між зарплатами чоловіків та жінок. У 2015 році вона становила 26%, зараз - 18,6%.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

"В Україні, згідно з даними Держстату, у 2021 році жінки заробляли в середньому на 18,6% менше, ніж чоловіки. Цей показник суттєво скоротився за останні 7 років - ще у 2015 році він складав 26%", - сказала Свириденко під час відкриття "Програми підтримки гендерної рівності" для працівників "Укргідроенерго".

Дивіться: "Я - дівчинка. Мене не розглядали на штурмову авіацію", - штурман транспортних літаків Вікторія Кузнєцова. ВIДЕО

Вона зауважила, що реалізація Національної стратегії щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року допоможе уряду вдосконалити законодавство про рівну оплату праці, осучаснити трудове законодавство й ухвалити закон "Про працю".

Зокрема, таким чином має з’явитися принцип рівної оплати праці за аналогічну роботу або працю рівної цінності, незалежно від гендеру. Якщо роботодавець їх порушуватиме, працівник зможе захистити свої права в суді.

Також дивіться: "Жінкам доводиться набагато сильніше доводити свою спроможність обійняти ту чи іншу посаду у війську", - гендерна радниця Наталя Калмикова. ВIДЕО

Серед завдань стратегії також подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі. Для цього уряд ініціює інформаційну кампанію для жінок "Звісно, зможеш", яка нагадуватиме, що жінки мають право отримувати не меншу винагороду за свою працю, ніж чоловіки.

"Щоб досягти повного гендерного балансу, в Україні мають також існувати умови для того, аби поєднати сімейне і професійне життя", - підкреслила міністерка.

Також читайте: Доходи українців зменшилися, а самооцінка добробуту - ні, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Так, уряд розвиватиме систему державних та приватних дитячих садочків, а для дітей старшого віку - організації як-от "Пласт", "Українська академія лідерства" та інші. На рівні законів зникне поділ на батьків-жінок та батьків-чоловіків, адже батьки обох статей мають бути однаково залучені до виховання спільних дітей, наголосила Свириденко.