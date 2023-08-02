Бутусов: На мене подав до суду Портнов, його колишній адвокат Татаров досі працює в ОП

Ексзаступник голови Адміністрації президента-втікача Януковича Андрій Портнов подав до суду на головного редактора Цензор.НЕТ, журналіста Юрія Бутусова.

Про це журналіст повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На мене подав до суду Андрій Портнов - колишній заступник голови адміністрації президента Януковича, на якого 9 грудня 2021 року були накладені санкції США. Портнова, звичайно, нема в Україні, він не захищає Україну та не протидіє російській агресії, його інтереси представляють адвокати", - йдеться в повідомленні.

Бутусов нагадав, що Портнов був "одним із кураторів судової влади в Україні" при Януковичі та Зеленському. А два колишніх адвокати Портнова наразі є заступниками голови Офісу Президента.

"Портнов офіційно відвідував офіс президента, який "приймав його аргументи". Очевидно, Зеленський і зараз "приймає аргументи" Портнова, тому що санкції проти нього наш президент забув ввести. Дивно, що наш найбільший союзник США ввів санкції проти Портнова, а президент України забуває це зробити вже півтора року. Не підтримує союзників у цьому питанні. Саме завдяки такому "дахуванню" з боку Зеленського Портнов взагалі зберігає можливості виставляти з-за кордону претензії громадянам в Україні", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.





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Також Бутусов зазначив, що саме Портнов ліквідував у 2012 році військові суди та військову прокуратуру, допомагаючи Януковичу розвалити українську військову юстицію перед російським вторгненням.

"І адвокат та партнер Портнова заступник голови офісу президента Олег Татаров зараз продовжує політику Портнова і не дає командуванню ЗСУ створити військову юстицію, військові суди, військову поліцію та слідство, попри реєстрацію відповідного законопроєкту у парламенті, та прямі вимоги від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Олексія Резнікова. Татаров та Портнов заважають нашому військовому керівництву посилити обороноздатність армії під час війни.

І все це їм дозволяє офіс. А попутно Портнов вирішує свої особисті справи - наприклад, намагається по суду "кошмарити" українських журналістів, які нагадують про відсутність санкцій по ньому. Гроші у Портнова є, час є, він на дрони для української армії не збирає. Портнов впевнений, що поки офіс Зеленського продовжує "приймати аргументи", ніякі санкції йому в Україні не загрожують", - додав він.

Бутусов офіційно звернувся до президента та інших органів влади із запитанням, чому Україна не підтримує санкції США проти Портнова, та який орган влади несе відповідальність за відсутність цього рішення.

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