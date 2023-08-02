У Литві за пів року стало на 10 тис. українців менше

Кількість українських жителів Литви за перше півріччя 2023 року зменшилася приблизно на 10 тисяч осіб.

Про це повідомили в Департаменті міграції Литви, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на LRT.lt.

Українці становлять найбільшу частку іноземців, які мешкають у Литві. Станом на початок року там мешкали 94 891 українець, на початок липня - 84 734.

На думку Департаменту міграції, це зниження, ймовірно, пов'язане зі "змінами в міграції українських біженців".

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"Кількість білорусів, які проживають у нашій країні, значно збільшилася, росіян - незначно, а українська громада зменшилася", - йдеться в повідомленні для преси.

За пів року збільшилася кількість громадян Білорусі, які проживають у Литві, - з 48 804 до 58 347. Кількість російських громадян, які проживають у Литві, дещо збільшилася. На початок року в країні проживало 15 706 росіян, у середині 2023 року - 16 193.

Станом на 1 липня іноземці становили 6,83% усього населення Литви.

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