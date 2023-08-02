МЗС Польщі викликало білоруського дипломата через порушення кордону військовими гелікоптерами Білорусі

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі й висловило рішучий протест у зв’язку з порушенням повітряного простору країни білоруськими військовими вертольотами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у заяві заступника міністра закордонних справ Польщі Павела Яблонського.

Він зазначив, що такі речі трапляються у кожній країні, а Варшава реагує, робить висновки та зміцнює механізми охорони кордону. А союзники Польщі були поінформовані про порушення кордону військовими каналами.

"Якби не превентивні заходи, такі як створення загородження на кордоні, білоруських провокацій було б десятки, якщо не сотні", - сказав Яблонський.

Зазначається, що розмова з білоруським дипломатом у МЗС Польщі була "дуже короткою".

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"Ми висловили рішучий протест у зв'язку з порушенням повітряного простору, а також з ескалацією дій проти України, бо Білорусь також є причетною до цієї війни", - сказав Яблонський.

Білоруській стороні були передані й інші претензії. Польща відзначила зниження рівня безпеки на кордоні через переміщення в Білорусь найманців ПВК "Вагнер", а також через спроби мігрантів незаконно перетнути білорусько-польський кордон.

"Ми проти цього і захищатимемося", - наголосив заступник глави МЗС Польщі.

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Нагадаємо, 1 серпня Міністерство оборони Польщі підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни під час "навчань".

Пізніше Міноборони Білорусі заперечило факт порушення польського повітряного простору білоруськими гелікоптерами.