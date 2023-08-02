Внаслідок російської атаки на Ізмаїл постраждалих немає, зруйновано близько 10 будинків

Російські загарбники били по цивільних об’єктах в Ізмаїлі, постраждала портова інфраструктура, складські приміщення та зернові термінали.

Про це заявив глава ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Жодного військового об'єкта, будь-якого, пов'язаного з військами об'єкта не було пошкоджено. Всі об'єкти цивільні: і портова інфраструктура, і складські приміщення, зернові термінали. Також постраждав адміністративний будинок Адміністрації портів України", - сказав він.

Кіпер розповів, що мер поінформував його про руйнування близько 10 будинків.

"Близько 15 квартир пошкоджено, деякі будівлі готелів. Також пошкоджено один навчальний заклад. Це якщо так, на сьогоднішню хвилину – те, що вже встигли оглянути, засвідчили ці факти", - додав глава ОВА.

Водночас, за його словами, жоден житель міста внаслідок атаки не постраждав.

"Спрацювали на відмінно щодо інформування людей про необхідність перейти в укриття, і, на щастя, жодна людина сьогодні в Ізмаїлі протягом трьох годин, доки тривала повітряна тривога, жодна людина не постраждала... Усі люди були в безпеці", - сказав Кіпер.

Також читайте: Армія РФ завдала серйозних збитків порту Ізмаїл на Дунаї, - Reuters