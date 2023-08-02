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На відбудову Каховської ГЕС після деокупації потрібно шість років, - "Укргідроенерго"

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На відбудову Каховської ГЕС після деокупації потрібно шість років, - "Укргідроенерго"
Розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ПрАТ "Укргідроенерго".

"На першому етапі також планується проєктування тимчасової греблі водосховища.Після деокупації це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища і за умов паводку допоможе наповнити його водою до необхідного рівня.Будівництво ж власне самої Каховської ГЕС займе близько шести років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що зараз гідроелектростанції компанії готуються до проходження опалювального сезону. Зокрема, на станціях проводяться планові ремонтні роботи та реконструкція гідроенергетичного обладнання.

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Зачем ее восстанавливать? Разве нельзя решить вопрос другими методами чтобы не пускать под воду огромные территории?
  • Владимир Сухов e5dee246
    Згідно з Оманськими домовленностями Лівоберіжжя лишається за Московією. Як там ГЕС будувати ?
  • Егор Николаев 1fa7a785
    Ну от навіщо вона треба? Це ж радянський проєкт 50х років!
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