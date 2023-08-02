На відбудову Каховської ГЕС після деокупації потрібно шість років, - "Укргідроенерго"

Розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ПрАТ "Укргідроенерго".

"На першому етапі також планується проєктування тимчасової греблі водосховища.Після деокупації це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища і за умов паводку допоможе наповнити його водою до необхідного рівня.Будівництво ж власне самої Каховської ГЕС займе близько шести років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що зараз гідроелектростанції компанії готуються до проходження опалювального сезону. Зокрема, на станціях проводяться планові ремонтні роботи та реконструкція гідроенергетичного обладнання.

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