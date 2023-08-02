Європі не вистачає "креативних ініціатив" для врегулювання війни в Україні, - Папа Римський

На думку Папи Римського Франциска, Європа не пропонує світові "креативних способів припинити війну в Україні".

Про це понтифік заявив під час візиту до Португалії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Vatican News.

"Ми пливемо бурхливими хвилями океану історії та спостерігаємо нестачу відважних шляхів до миру. Дивлячись із сердечними почуттями на Європу, на характерний для неї дух діалогу, хочеться запитати: куди ж ти пливеш, якщо не пропонуєш світові шляхів миру, креативних способів припинити війну в Україні та численні конфлікти, які кров'ю обагряють світ?", - сказав він.

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Папа Римський засудив ріст інвестицій у виробництво зброї, зазначивши, що це призводить до "виснаження автентичного людського капіталу: освіти, охорони здоров'я, держави загального добробуту".

Він додав, що мріє про Європу, "яка використовує свої величезні таланти для врегулювання конфліктів".

Нагадаємо, цими вихідними Папа Римський Франциск закликав Росію відновити Чорноморську зернову ініціативу, звернувшись до "своїх братів - влади Російської Федерації".

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Також він закликав вірян продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно", назвавши це "тяжкою образою Бога".