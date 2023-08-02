Агента РФ, який хотів знищити українську ППО на Дніпропетровщині, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Агента російського ГРУ, який відстежував бойові позиції ППО на Дніпропетровщині, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На початку цього року у Дніпрі СБУ знешкодила інформаторську мережу ГРУ РФ.

"Тоді разом із злочинцем було затримано його спільників. Вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Також передавали агресору локації цивільної інфраструктури та об’єктів життєзабезпечення, зокрема енергогенеруючих підприємств області", - йдеться в повідомленні.

Житель Дніпра, фахівець у сфері IT, підтримав агресію РФ та у складі російської агентури відповідав за відстежування можливих бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області.

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Для цього здійснював візуальне спостереження та фіксацію напрямків і часу спрацювання української ППО по ворожих цілях. Всю зібрану інформацію він передавав російській воєнній розвідці через старшого ворожої групи (резидента). Для комунікації використовували анонімні месенджери.

"Отримані від "джерел" розвіддані окупанти використовували для підготовки повітряних ударів по регіону із застосуванням балістичних або крилатих ракет, а також дронів-камікадзе типу Shahed", - зазначили в СБУ.

Російського агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Враховуючи активну співпрацю зі слідством, суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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