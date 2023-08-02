Посли G7: Прозорість та підзвітність є вирішальними для залучення приватного сектору до відновлення й реконструкції України

На зустрічі з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем посли країн "Великої сімки" наголосили, що прозорість та підзвітність є вирішальними для залучення приватного сектору до відновлення та реконструкції Української держави.

Як передає Цензор.НЕТ, у Twitter посли G7 розповіли, що на зустрічі з прем’єром Денисом Шмигалем говорили про подальші кроки після Конференції щодо відбудови України.

"Прозорість та підзвітність є вирішальними для того, щоб залучити приватний сектор до відновлення та реконструкції", – йдеться в повідомленні.

Посли зазначили, що наголосили на важливості своєчасного призначення нового керівника НАЗК, відновлення системи декларування активів та фінансового звітування політичних партій, посилення антикорупційних установ, зокрема САП та АРМА.

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"Також закликаємо ухвалити закони, які забезпечать сильний і незалежний Антимонопольний комітет та покращать корпоративне управління підприємств у державній власності згідно зі стандартами ОЕСР", – додали вони.

Посли зазначили, що поділяють думку про необхідність починати підготовку до конференції щодо відбудови України у Німеччині у 2024 році.

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