Посли G7: Прозорість та підзвітність є вирішальними для залучення приватного сектору до відновлення й реконструкції України
Як передає Цензор.НЕТ, у Twitter посли G7 розповіли, що на зустрічі з прем’єром Денисом Шмигалем говорили про подальші кроки після Конференції щодо відбудови України.
"Прозорість та підзвітність є вирішальними для того, щоб залучити приватний сектор до відновлення та реконструкції", – йдеться в повідомленні.
Посли зазначили, що наголосили на важливості своєчасного призначення нового керівника НАЗК, відновлення системи декларування активів та фінансового звітування політичних партій, посилення антикорупційних установ, зокрема САП та АРМА.
"Також закликаємо ухвалити закони, які забезпечать сильний і незалежний Антимонопольний комітет та покращать корпоративне управління підприємств у державній власності згідно зі стандартами ОЕСР", – додали вони.
Посли зазначили, що поділяють думку про необхідність починати підготовку до конференції щодо відбудови України у Німеччині у 2024 році.