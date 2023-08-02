Україна змогла ідентифікувати сотні тисяч російських військових: триває розслідування щодо їхньої причетності до воєнних злочинів, - Офіс генпрокурора
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Є відповідні бази даних, де є всі ідентифіковані росіяни - військові, працівники розвідок. Не всі з них вчиняли воєнні злочини. Це теж важливо розуміти - на жаль, перетин кордону військовим під час збройного конфлікту за міжнародними стандартами не є злочином. А ми орієнтуємося на ці стандарти, для нас верховенство права має значення", - зазначив він.
Керівник департаменту війни додав, що є також категорія "потенційно підозрюваних", їх перевіряють на причетність до вчинення воєнних злочинів, таких налічується десятки тисяч.
За словами Бєлоусова, щодо офіційно підозрюваних, то в категорії тих, хто вчинив воєнні злочини, є 386 підозрюваних.
"Із цих осіб щодо 225 направили обвинувальні акти до суду, і з направлених в суд маємо 54 засуджених", - уточнив він.
"Із 54 вироків 15 - реальні, не заочка. Як правило, це військові невисокого рангу, рядові або офіцери нижчої ланки, тому що генерали не потрапляють під час бою в наші руки, хоча і гинуть тут, на щастя для нас", - підкреслив Бєлоусов.
За його словами, всі військовополонені проходять через спеціальну систему, умовний скринінг.
"Якщо ми бачимо, що є можливі ознаки причетності до воєнних злочинів, то починаємо копати глибше і з'ясовувати. Далеко не в усіх щось знаходимо", - додав він.
У категорії підозрюваних за злочин агресії, за словами керівника департаменту, всі проходять за заочною процедурою. "Йдеться про вище військово-політичне керівництво. У магістральній справі щодо агресії маємо 674 підозрюваних. Це так званий елітарний злочин, підозрювані - люди, які мають надвисокі посади. Маємо 312 справ у судах за цією категорією і 20 вироків. Вироки - стосовно депутатів Держдуми РФ", - зауважив Бєлоусов.