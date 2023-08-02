Україна змогла ідентифікувати сотні тисяч російських військових: триває розслідування щодо їхньої причетності до воєнних злочинів, - Офіс генпрокурора

Прокуратура, СБУ та Нацполіція змогли ідентифікувати сотні тисяч росіян, які перебувають в Україні. У базі даних є всі ідентифіковані росіяни, серед яких військові та працівники розвідок. Десятки тисяч військових РФ можуть бути причетні до воєнних злочинів на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Є відповідні бази даних, де є всі ідентифіковані росіяни - військові, працівники розвідок. Не всі з них вчиняли воєнні злочини. Це теж важливо розуміти - на жаль, перетин кордону військовим під час збройного конфлікту за міжнародними стандартами не є злочином. А ми орієнтуємося на ці стандарти, для нас верховенство права має значення", - зазначив він.

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Керівник департаменту війни додав, що є також категорія "потенційно підозрюваних", їх перевіряють на причетність до вчинення воєнних злочинів, таких налічується десятки тисяч.

За словами Бєлоусова, щодо офіційно підозрюваних, то в категорії тих, хто вчинив воєнні злочини, є 386 підозрюваних.

"Із цих осіб щодо 225 направили обвинувальні акти до суду, і з направлених в суд маємо 54 засуджених", - уточнив він.

"Із 54 вироків 15 - реальні, не заочка. Як правило, це військові невисокого рангу, рядові або офіцери нижчої ланки, тому що генерали не потрапляють під час бою в наші руки, хоча і гинуть тут, на щастя для нас", - підкреслив Бєлоусов.

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За його словами, всі військовополонені проходять через спеціальну систему, умовний скринінг.

"Якщо ми бачимо, що є можливі ознаки причетності до воєнних злочинів, то починаємо копати глибше і з'ясовувати. Далеко не в усіх щось знаходимо", - додав він.

У категорії підозрюваних за злочин агресії, за словами керівника департаменту, всі проходять за заочною процедурою. "Йдеться про вище військово-політичне керівництво. У магістральній справі щодо агресії маємо 674 підозрюваних. Це так званий елітарний злочин, підозрювані - люди, які мають надвисокі посади. Маємо 312 справ у судах за цією категорією і 20 вироків. Вироки - стосовно депутатів Держдуми РФ", - зауважив Бєлоусов.

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