Керування дронами, мінна безпека і домедична допомога: розпочали оновлення дисципліни "Захист України", - Лісовий
Про це написав міністр освіти Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет – корисним та цікавим. Якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами й орієнтування на місцевості — те, на що сьогодні є запит (і від учнів, і від учениць)", - зазначив він.
Оновлення відбуватиметься у школах різних регіонів України. На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілотному проєкті, програму дисципліни буде фіналізовано.
"Аби пілот відбувся успішно, проведемо навчання для вчителів. Для цього залучаємо до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму", - додав він.
У Міносвіти уточнили, що найближчим часом робочі групи запрошених експертів почнуть працювати над пропозиціями з оновлення практичної складової дисципліни. Вони актуалізують програму та збільшать кількість практичних занять, додадуть підготовку до опанування базовими технологіями, якими зараз користуються захисники й захисниці.