Керування дронами, мінна безпека і домедична допомога: розпочали оновлення дисципліни "Захист України", - Лісовий

З вересня Міністерство освіти та науки планує запустити пілот проєкту оновленої шкільної дисципліни "Захист України".

Про це написав міністр освіти Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет – корисним та цікавим. Якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами й орієнтування на місцевості — те, на що сьогодні є запит (і від учнів, і від учениць)", - зазначив він.

Оновлення відбуватиметься у школах різних регіонів України. На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілотному проєкті, програму дисципліни буде фіналізовано.

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"Аби пілот відбувся успішно, проведемо навчання для вчителів. Для цього залучаємо до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму", - додав він.

У Міносвіти уточнили, що найближчим часом робочі групи запрошених експертів почнуть працювати над пропозиціями з оновлення практичної складової дисципліни. Вони актуалізують програму та збільшать кількість практичних занять, додадуть підготовку до опанування базовими технологіями, якими зараз користуються захисники й захисниці.

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