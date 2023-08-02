Росіяни планують вивезти з окупованих територій Запоріжжя понад 10 тис. дітей на "відпочинок", - Центр нацспротиву
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначають у ЦНС, дітей вивозять у табори в Дагестані, Чувашії, Краснодарському краї тощо.
"Проєкт курує партія міжнародного злочинця Володимира Путіна "Единая Россия". В таборах дітей піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й "освітні заходи"", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що нерідко діти стають жертвами злочинів, зокрема в дитячому таборі в Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донеччині стали жертвами педофіла, який скористався їхнім безправним статусом на віддаленій землі.
"Це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми. До цієї програми залучена не лише верхівка агресора чи купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти й інші працівники таборів", - додали в ЦНС.