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Росіяни планують вивезти з окупованих територій Запоріжжя понад 10 тис. дітей на "відпочинок", - Центр нацспротиву

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Росіяни планують вивезти з окупованих територій Запоріжжя понад 10 тис. дітей на "відпочинок", - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях росіяни поставили план перед своїми пособниками щодо вивезення понад 10 тис. місцевих дітей на "відпочинок".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають у ЦНС, дітей вивозять у табори в Дагестані, Чувашії, Краснодарському краї тощо.

"Проєкт курує партія міжнародного злочинця Володимира Путіна "Единая Россия". В таборах дітей піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й "освітні заходи"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що нерідко діти стають жертвами злочинів, зокрема в дитячому таборі в Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донеччині стали жертвами педофіла, який скористався їхнім безправним статусом на віддаленій землі.

"Це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми. До цієї програми залучена не лише верхівка агресора чи купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти й інші працівники таборів", - додали в ЦНС.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Zabolotnyy 755a0995
    А тепер ржіть падли....73% їжте хай воно вам через глотку вертається...
  • George Highbaud
    Ціна за шоу-95 -- Україна.

    Дай Бог, щоб ці "проффесіонали" зникли з верхівки влади України, а на їх місце прийшли справжні патріоти і знавці своїх справ.
  • alex petrivskiy
    цена на шоу зеленского - дети.
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