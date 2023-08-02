Ексдепутат "Народного фронту" Логвинський оголошений у розшук НАБУ. ФОТО

НАБУ розшукує колишнього народного депутата від "Народного фронту" Георгія Логвинського, який підозрюється в організації заволодіння компанією "Золотой мандарин ойл" на суму понад 54 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"За версією слідства, підозрюваний впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго"", - йдеться у повідомленні.

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