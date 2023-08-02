Новини • Боротьба з корупцією

Ексдепутат "Народного фронту" Логвинський оголошений у розшук НАБУ. ФОТО

17 32899
НАБУ розшукує колишнього народного депутата від "Народного фронту" Георгія Логвинського, який підозрюється в організації заволодіння компанією "Золотой мандарин ойл" на суму понад 54 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Ексдепутат Народного фронту Логвинський оголошений у розшук НАБУ 01

"За версією слідства, підозрюваний впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго"", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишньому нардепу Логвинському повідомили про підозру в справі "Золотого мандарину". ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Бачу, що щирий українець.
  • Ан Мур
    єврей з Криму, нині в Ізраїлі.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини